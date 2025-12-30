PODCAST CANLI YAYIN

Demet Şener ile Tolga Arman yeniden bir araya geldi!

Demet Şener ile sevgilisi Tolga Arman, ayrılığa fazla dayanamadı. İkili ilişkilerine bir şans daha tanıdı. Boğaz’da baş başa kahvaltı yapıp mutluluk pozları verdi...

Kaynak Gazete
Giriş Tarihi:
Demet Şener ile Tolga Arman yeniden bir araya geldi!

Eski manken Demet Şener ile Tolga Arman arasındaki aşk, inişli çıkışlı devam ediyor. Bir süre önce ayrılan ikili ilişkilerine bir şans daha verdi. İkili dün sabah Emirgan'da görüntülendi. Ünlü ikili, Boğaz hattında yer alan bir mekana girerken objektiflere yansıdı. Tam o sırada aniden bastıran sağanak yağmur, Şener ile sevgilisini hazırlıksız yakaladı.

Fotoğraf, (takvim.com.tr)Fotoğraf, (takvim.com.tr)

'HER ŞEY YOLUNDA'
Şemsiyesi olmayan Demet Şener, montunu başının üzerine tutarak yağmurdan korunmaya çalıştı.

Demet ŞenerDemet Şener

Muhabirlerin sorularını geri çevirmeyen Şener, "Çok konuşmak isterdik ama durum vahim, gördüğünüz gibi sağanak yağış başladı" dedi. Şener, ilişkilerinin gidişatına dair de "Her şey çok yolunda, kahvaltıya geldik" ifadelerini kullandı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
TAKVİM yine çok konuşuldu! Hakkın ve haklının yanındaki duruşuyla 2025'e damga vuran o manşetler...
Trump’tan Başkan Erdoğan mesajı: Türkiye Gazze’de harika bir iş çıkardı | İsrail'in F-35 kabusu
D&R E-TİCARET
Futbolda bahis soruşturması! Erden Timur dahil 19 kişi tutuklandı: İşte o isimler...
İspanya'ya 30 adet HÜRJET! Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün sözleşmeyi duyurdu
Başkan Erdoğan'dan Yalova şehitlerine taziye! "DEAŞ'la tavizsiz mücadele" mesajı: Sınır içinde ve ötesinde devam edecek
İdefix
Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud 30 Aralık’ta Türkiye’ye geliyor
Ukrayna Putin'in konutuna mı saldırdı? Rusya "karşılık vereceğiz" dedi Zelenskiy iddiaları reddetti
Tekdağ merkezli narko skandallar zinciri! Eski Habertürk yöneticisi Veyis Ateş ve Taner Çağlı tutuklandı
Son dakika: Yalova'da DEAŞ operasyonu sırasında polise ateş açıldı! 3 memur şehit düştü | 5 şüpheli gözaltında
Galatasaray Fenerbahçe'nin eski futbolcusuna talip! Transferde dev çalım
Kassam Tugayları Ebu Ubeyde’nin şehadetini resmen ilan etti
Başsavcılıktan "Sadettin Saran" açıklaması! “Özel laboratuvar sonucu temiz” haberlerine yalanlama: Tek geçerli rapor Adli Tıp'tır
DEAŞ'lı teröristler saklanmak için neden Yalova'yı seçti? Uzman isim A Haber'de açıkladı: "Bilinçli bir tercih!"
Fenerbahçe'de 7 ayrılık! İşte yeni takımları
İsrail GKRY ve Yunanistan'ın üçlü planı Türkiye duvarına çarptı! Mesajı da Türkçe verdiler
Özel "CHP'de baş benim" mesajı verdi! İmamoğlu'nu yine Silivri'ye gömdü: Mansur Yavaş'ı öne atmasının altındaki plan ne?
Şehit polis Külünk'ün acı haberi Düzce'deki ailesine verildi!
SDG kaçtığı masanın altında kalacak! Elebaşı Abdi'nin Şam ziyareti ertelendi | Fırat'ın doğusuna entegrasyon yoksa operasyon var