Demet Şener ile Tolga Arman yeniden bir araya geldi!
Demet Şener ile sevgilisi Tolga Arman, ayrılığa fazla dayanamadı. İkili ilişkilerine bir şans daha tanıdı. Boğaz’da baş başa kahvaltı yapıp mutluluk pozları verdi...
Eski manken Demet Şener ile Tolga Arman arasındaki aşk, inişli çıkışlı devam ediyor. Bir süre önce ayrılan ikili ilişkilerine bir şans daha verdi. İkili dün sabah Emirgan'da görüntülendi. Ünlü ikili, Boğaz hattında yer alan bir mekana girerken objektiflere yansıdı. Tam o sırada aniden bastıran sağanak yağmur, Şener ile sevgilisini hazırlıksız yakaladı.
'HER ŞEY YOLUNDA'
Şemsiyesi olmayan Demet Şener, montunu başının üzerine tutarak yağmurdan korunmaya çalıştı.
Muhabirlerin sorularını geri çevirmeyen Şener, "Çok konuşmak isterdik ama durum vahim, gördüğünüz gibi sağanak yağış başladı" dedi. Şener, ilişkilerinin gidişatına dair de "Her şey çok yolunda, kahvaltıya geldik" ifadelerini kullandı.