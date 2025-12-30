Demet Şener ile Tolga Arman yeniden bir araya geldi!

Eski manken Demet Şener ile Tolga Arman arasındaki aşk, inişli çıkışlı devam ediyor. Bir süre önce ayrılan ikili ilişkilerine bir şans daha verdi. İkili dün sabah Emirgan'da görüntülendi. Ünlü ikili, Boğaz hattında yer alan bir mekana girerken objektiflere yansıdı. Tam o sırada aniden bastıran sağanak yağmur, Şener ile sevgilisini hazırlıksız yakaladı.

Fotoğraf, (takvim.com.tr) 'HER ŞEY YOLUNDA'

Şemsiyesi olmayan Demet Şener, montunu başının üzerine tutarak yağmurdan korunmaya çalıştı.