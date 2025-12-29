Hülya Avşar’dan tenis itirafı! “Paylaşmıyorum ama korttan hiç kopmadım”

Hülya Avşar ve Özge Özberk, önceki gün Bostancı'da Hülya Avşar Cup'ın gösteri maçındaydı. Avşar, "Tenis turnuvasının son günüydü. Gösteri maçını yapalım dedik. Ben Özge'nin tenis oynadığını duyunca çok sevindim. Artık sosyal medyada tenis oynadığımı paylaşmıyorum. Ama sürekli oynuyorum'' diye konuştu.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN