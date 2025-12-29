Güzide Duran podyumlara döndü: Zincirlikuyu’da neşesiyle tüm dikkatleri topladı
Güzide Duran, önceki gün Zincirlikuyu’da bulunan alışveriş merkezinde objektiflere yansıdı. Podyumlara geri dönüşüyle birlikte piyasada çokça ses getiren Güzide Duran, neşeli ve sempatik halleri ile dikkatleri üzerine çekti.
