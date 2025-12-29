Çağrı Şensoy’dan duygulandıran sözler! “Kızımız doğdu, 2025 unutulmaz geçti”

Kuruluş Orhan dizisinde Cerkutay Bey karakterine hayat veren Çağrı Şensoy ve kendisi gibi oyuncu eşi Buse Arslan, Gayrettepe'de bir yeni yıl davetinde görüntülendi. 2025'in kendileri için unutulmaz geçtiğini söyleyen Şensoy, "Bizim için heyecan dolu bir yıldı. Kızımız dünyaya geldi, çalıştık, koşturduk ama çok güzel anılar biriktirdik" diye konuştu. Projelerin devam ettiğini belirten Şensoy, yedi yıldır yer aldığı dizide yoluna devam ettiğini, eşinin ise yeni bir projeye hazırlandığını açıkladı. Yakında başlayacak ABİ dizisinde rol alacak olan Buse Arslan da projeye dair iddialı açıklamalarda bulundu. Arslan, "Beklenenden çok farklı bir işle geliyoruz. İzleyici Kenan İmirzalıoğlu'nu bugüne kadar izlediğimiz rollerinden bambaşka bir halde görecek. Toplumsal duyarlılığı bulunan, güçlü hikâyesi olan çok güzel bir proje geliyor" dedi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN