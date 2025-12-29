PODCAST CANLI YAYIN

Çağrı Şensoy’dan duygulandıran sözler! “Kızımız doğdu, 2025 unutulmaz geçti”

atv’nin merakla beklenen dizisi A.B.İ.’de rol alacak olan oyuncu Buse Arslan, ‘’Beklenenden çok farklı bir iş. Toplumsal duyarlılığı olan güçlü bir hikaye geliyor’’ dedi.

Kaynak Gazete
Giriş Tarihi:
Çağrı Şensoy’dan duygulandıran sözler! “Kızımız doğdu, 2025 unutulmaz geçti”

Kuruluş Orhan dizisinde Cerkutay Bey karakterine hayat veren Çağrı Şensoy ve kendisi gibi oyuncu eşi Buse Arslan, Gayrettepe'de bir yeni yıl davetinde görüntülendi. 2025'in kendileri için unutulmaz geçtiğini söyleyen Şensoy, "Bizim için heyecan dolu bir yıldı. Kızımız dünyaya geldi, çalıştık, koşturduk ama çok güzel anılar biriktirdik" diye konuştu. Projelerin devam ettiğini belirten Şensoy, yedi yıldır yer aldığı dizide yoluna devam ettiğini, eşinin ise yeni bir projeye hazırlandığını açıkladı. Yakında başlayacak ABİ dizisinde rol alacak olan Buse Arslan da projeye dair iddialı açıklamalarda bulundu. Arslan, "Beklenenden çok farklı bir işle geliyoruz. İzleyici Kenan İmirzalıoğlu'nu bugüne kadar izlediğimiz rollerinden bambaşka bir halde görecek. Toplumsal duyarlılığı bulunan, güçlü hikâyesi olan çok güzel bir proje geliyor" dedi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Son dakika: Yalova'da DEAŞ operasyonu sırasında polise ateş açıldı! 7 polis yaralandı
Güllü’nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter'den A Haber’de flaş açıklamalar: "Öldürdüyse Kervan için öldürmüş olabilir"
D&R
Yarın okullar tatil mi? 29 Aralık Pazartesi kar tatili olan iller hangileri? Bolu, Van, Ankara...
Entegrasyon yoksa operasyon! SDG'ye alan açmak için sahili karıştırdılar: Başrolde İsrail'in "Gazel'ini okuyan sözde Alevi şeyhi
Kim Milyoner Olmak İster’de yarışmacı ilk soruda elenerek seyirciyi şaşkına çevirdi!
İdefix
Trump’tan kritik diplomasi: Önce Putin sonra Zelenskiy
Özgür Özel'in "İHA" yalanı elinde patladı! İletişim Başkanlığı'ndan açıklama | AK Parti'den tepki
Habertürk'teki narko sapkınlıkta yeni dalga! Veyis Ateş gözaltına alındı: Taner Çağlı Viyana’ya kaçamadan enselendi
Diplomaside yapay zeka savaşları: Putin’den liderlere Noel hediyesi
Ünlülere uyuşturucu operasyonunda yeni dalga! Buse İskenderoğlu, Şebnem İnan, "Ege!"... İsim isim tam liste | 34 gece kulübüne baskın
Galatasaray transfer sezonunu iki imza ile açıyor! Okan Buruk muradına erdi
TOKİ 500 bin sosyal konut kuraları yarın başlıyor! İl il takvim netleşti: İşte ilk şehir ve saati
65 milyon dolarlık şaibe! Ela Rümeysa Cebeci ile anılan Serdar Bilgili'ye "naylon fatura" suçlaması: Organize vergi kaçakçılığı iddiası
Asgari ücretten sonra sıra memur ve emekli zammında! TAKVİM kalem kalem hesapladı...
İstanbul’da yoğun kar alarmı: İzlanda soğukları ile -1’i göreceğiz! O ilçelere lapa lapa yağacak
Zehirli ağ! İş adamları alan açtı fenomenler uyuşturucu trafiğini büyüttü: Doları rulo yapıp poşetten çektiler
Washington–Tel Aviv Arasında kayıp silah skandalı: Kayıp 4 milyon mühimmat nerede?
Fenerbahçe Galatasaray'ın eski futbolcusunu istiyor! Transferde dev sürpriz