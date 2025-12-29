Berke Özer’den barışma iddialarına yanıt! “Kalplerimiz her zaman bir”

Fransız Lille takımında forma giyen başarılı file bekçisi Berke Özer, kısa süreliğine geldiği İstanbul'da ayrıldığı sevgilisi Aylin Akçay ile birlikte Bebek'te görüntülendi Gazetecilerin, "Hayırlı olsun, barıştınız mı?" sorusuna "Kalplerimiz her zaman bir. Arkadaş olarak da her zaman beraberiz" yanıtını veren Özer, ardından Akçay'la birlikte oradan ayrıldı.

