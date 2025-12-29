Aleyna Kalaycıoğlu’ndan korkutan itiraf! Klip çekiminde attan düştü

Şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu, önceki akşam yılbaşı alışverişi için geldiği Etiler'deydi. "Gidesim Var" şarkısı ile YouTube'da bir haftada 1.5 milyon rakamını aşan şarkıcı, mutluluğunu dile getirdi. Klip çekimleri sırasında attan düşen şarkıcı, olay anını anlatırken "Çok korkunçtu. Üç gün eğitimle, dört nala koşarım, şaha da kalkarım diye düşündüm. Hiç öyle değilmiş" dedi.

