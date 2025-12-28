Seda Sayan hayatının film olması durumunda kendisini İlayda Alişan'ın oynamasını istedi!

Seda Sayan, önceki gün eşi Çağlar Ökten'in Kozyatağı'ndaki sahnesini izledi. Muhabirlerle sohbet eden Sayan, hayat hikâyesinin sinemaya uyarlanması halinde kendisini kimin canlandırmasını istediğini açıkladı. Sayan, olası bir biyografi filminde rolü için uzun süredir oğlu Oğulcan Engin ile aşk yaşayan müstakbel gelini İlayda Alişan'ı uygun gördüğünü dile getirdi. Sayan, "Hayatım film olursa beni gelin adayım İlayda Alişan oynasın" diyerek Alişan'ın oyunculuğuna da övgüler yağdırdı.

