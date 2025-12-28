Moda dünyasının ünlü ismi Kendall Jenner'ın okuduğu kitap görenleri şaşırttı!

Moda dünyasının en çok konuşulan isimlerinden biri olan Kendall Jenner, günlük yaşamından yansıyan bir kareyle Türk takipçilerini heyecanlandırdı. Sosyal medyada hızla yayılan fotoğraflarda, ünlü modelin elinde Sabahattin Ali imzalı "Kürk Mantolu Madonna" kitabını okumaya başladığı görüldü. Özellikle Türk kullanıcılar arasında büyük bir merak uyandıran bu detay, kitabın dünya çapındaki popülaritesini ve farklı dillerdeki çevirilerinin ulaştığı kitleyi bir kez daha göstermiş oldu.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN