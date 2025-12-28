Aleyna Solaker Zincirlikuyu'da kameralara poz verdi!

Güzel oyuncu Aleyna Solaker, geçtiğimiz gün Zincirlikuyu'da görüntülendi. Akşam saatlerinde geldiği AVM'de kız arkadaşıyla bir süre mağazaları dolaşıp alışveriş yaptı. Doğal güzelliği ve neşesi ile herkesin beğenisini toplayan güzel oyuncu, muhabirlerin fotoğraf isteğini geri çevirmeyerek objektiflere poz verdi.

