Gupse Özay’dan kızına dair samimi sözler: "Resmen benim klonum"

Oyuncu Gupse Özay, önceki gün katıldığı bir etkinlikte samimi açıklamalarda bulundu. Kızından bahseden Özay, “Jan Asya resmen benim klonum” ifadelerini kullandı.

Gupse Özay, önceki gün bir etkinlikte boy gösterdi. Kızından bahseden Özay, "Jan Asya resmen benim klonum" yanıtını verdi. Çocukluktan kalan hiç oyuncağı olmadığını anlatan oyuncu, "Bana kalsa ben bir şeyler saklardım. Annem her şeyi atmış. Bebeklikten kalan bir çorabım bile yok" dedi.
Özay, her zaman olduğu gibi pozitifti.

