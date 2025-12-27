Aleyna Kalaycıoğlu’ndan yeni yıl dileği
Aleyna Kalaycıoğlu, geçtiğimiz gün Maslak'ta objektiflere takıldı. 2025'in kendisi için oldukça güzel geçtiğini söyleyen Kalaycıoğlu, "Aşk ve güzel şarkılarımın olduğu bir sene oldu. 2026'dan ise sağlık, mutluluk ve yine güzel şarkılarımın olacağı bir yıl diliyorum" dedi Kalaycıoğlu, yeni yıl için alışveriş yaptı.