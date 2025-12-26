PODCAST CANLI YAYIN

Pelin Akil sessizliğini korudu: ‘Boşandık’ diyemedi!

Oyuncu Pelin Akil, önceki sabah Etiler’deki bir spor salonuna girerken görüntülendi. Spor sonrası soruları yanıtlayan Akil, eski eşi Anıl Altan ile boşanma sürecine ilişkin sorular karşısında sessiz kalmayı tercih etti.

Pelin Akil, önceki sabah Etiler'deki bir spor salonuna girerken görüntülendi. Akil, "Spora geldim, biraz da geç kaldım. Hocam bekliyor" dedi. Eski eşi Anıl Altan ile geçtiğimiz aylarda ayrılan Akil, "Resmi olarak boşanma gerçekleşti mi?" sorusuna ilginç bir cevap verdi. Akil, "Ben bu konu hakkında konuşmak istemiyorum" diyerek konuyla ilgili sessiz kalmayı tercih etti. Israrlı sorular üzerine ise, "Bu konuyla ilgili kesinlikle konuşmayacağım" sözleriyle tutumunu yineledi. Ünlü çiftin, Alin ve Lina adında ikizleri var.

