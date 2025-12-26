Pelin Akil sessizliğini korudu: ‘Boşandık’ diyemedi!

Pelin Akil, önceki sabah Etiler'deki bir spor salonuna girerken görüntülendi. Akil, "Spora geldim, biraz da geç kaldım. Hocam bekliyor" dedi. Eski eşi Anıl Altan ile geçtiğimiz aylarda ayrılan Akil, "Resmi olarak boşanma gerçekleşti mi?" sorusuna ilginç bir cevap verdi. Akil, "Ben bu konu hakkında konuşmak istemiyorum" diyerek konuyla ilgili sessiz kalmayı tercih etti. Israrlı sorular üzerine ise, "Bu konuyla ilgili kesinlikle konuşmayacağım" sözleriyle tutumunu yineledi. Ünlü çiftin, Alin ve Lina adında ikizleri var.

Haber: Aydın Hamza