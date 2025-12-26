Nilperi Şahinkaya’dan evlilik mesajı

Oyuncu Nilperi Şahinkaya, önceki sevgilisi Baturalp Bekar ile Bebek'teydi. Oyuncu, "Her şey çok güzel ama evlilik teklifi henüz gelmedi. Umarım yeni yılda evlilik olur" derken, Bekar ise "Belki de evlilik teklifini ben bekliyorum" sözleriyle gülümsetti.

Şahinkaya, anne olmak istediğini sık sık yakın çevresi ile paylaşıyor.