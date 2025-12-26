Nilperi Şahinkaya’dan evlilik mesajı
Oyuncu Nilperi Şahinkaya, önceki gün sevgilisi Baturalp Bekar ile Bebek’te görüntülendi. Şahinkaya, evlilikle ilgili soruya “Umarım yeni yılda evlilik olur” yanıtını verdi.
Giriş Tarihi:
Oyuncu Nilperi Şahinkaya, önceki sevgilisi Baturalp Bekar ile Bebek'teydi. Oyuncu, "Her şey çok güzel ama evlilik teklifi henüz gelmedi. Umarım yeni yılda evlilik olur" derken, Bekar ise "Belki de evlilik teklifini ben bekliyorum" sözleriyle gülümsetti.
Şahinkaya, anne olmak istediğini sık sık yakın çevresi ile paylaşıyor.