Mahkemeden Deniz Akkaya’ya 3 gün zorlama hapsi

Sunucu Seda Akgül, sosyal medyada kişilik haklarına saldırıda bulunduğu gerekçesiyle eski model Deniz Akkaya hakkında savcılığa başvurdu. Mahkeme, tedbir kararını ihlal ettiği gerekçesiyle Akkaya’nın 3 gün zorlama hapsine çarptırılmasına hükmetti.

Eski model Deniz Akkaya, sunucu Seda Akgül'e sosyal medya üzerinden kişilik haklarına saldırdı. Seda Akgül, Deniz Akkaya'yı savcılığa şikayet etti.
Mahkeme, Akgül'ün başvurusu üzerine Akkaya aleyhine 2 ay süreyle tedbir kararı alarak, iletişim araçlarıyla rahatsızlık vermesini yasakladı. Söz konusu karara rağmen Deniz Akkaya'nın Seda Akgül'e yönelik hakaret ve tehdit içerikli paylaşımlarına devam ettiği tespit edildi. Mahkeme, 6284 sayılı Kanun kapsamında verilen tedbirlerin delinmesi nedeniyle Akkaya'nın 3 gün süreyle zorlama hapsine çarptırılmasına hükmetti. Deniz Akkaya'nın bu karara karşı yasal süre içerisinde itiraz etme hakkı bulunuyor. İtirazın reddedilmesi durumunda cezanın infazı gerçekleştirilecek.

Seda Akgül ile Deniz Akkaya arasında bir süredir süren gerginlik adliye sürecine taşınmıştı.

