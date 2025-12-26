Eylül Tumbar’dan evlilik sorusuna net yanıt

Oyuncu Eylül Tumbar, önceki gün İstinye'de bir mekândan çıkarken objektiflere yansıdı. Sevgilisi Enes Koçak ile ilişkilerinin gayet güzel gittiğini ifade eden Tumbar, muhabirlerin "2026 yılında evlilik için bir adım atmayı düşünüyor musunuz?" sorusuna net bir tavır cevap vererek, "Henüz çok erken. İkimizin de böyle bir düşüncesi yok. İkimiz de kariyer odaklıyız" diyerek noktayı koydu.

Oyuncu, yoğun bir döneme girdiğinin de sinyalini verdi.