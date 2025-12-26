Barış Alper Yılmaz’ın 700 bin TL’lik kombini dikkat çekti

Futbolculuğu kadar saha dışı olaylarıyla da gündem olan Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Barış Alper Yılmaz, kazancının bir bölümünü gayrimenkule yatırırken, diğer bölümünü ise tarzına harcıyor. Geçtiğimiz günlerde 3 milyon dolara yani yaklaşık 127 milyon TL'ye Göktürk'te lüks bir siteden ev alan yıldız futbolcu, magazin basınında geniş yankı uyandırmıştı. Lüks hayatı seven ve idealleri doğrultusunda ilerleyen Barış Alper Yılmaz, dünya yıldızlarını da örnek alıyor. Bir modacı ile çalışan Yılmaz, son dönemde değişen tarzı ile de dikkatleri üzerine çekiyor. Cristiano Ronaldo, Mohamed Salah ve Vinicius Junior gibi isimleri kendine rol model alan Yılmaz, stilini de bu doğrultu da oluşturuyor.