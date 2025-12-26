Barış Alper Yılmaz’ın 700 bin TL’lik kombini dikkat çekti
Lüks hayatıyla merak uyandıran Barış Alper Yılmaz, bu kez pahalı tarzıyla konuşuldu. 700 bin TL değerindeki kombiniyle, dünya yıldızlarını aratmadı.
Futbolculuğu kadar saha dışı olaylarıyla da gündem olan Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Barış Alper Yılmaz, kazancının bir bölümünü gayrimenkule yatırırken, diğer bölümünü ise tarzına harcıyor. Geçtiğimiz günlerde 3 milyon dolara yani yaklaşık 127 milyon TL'ye Göktürk'te lüks bir siteden ev alan yıldız futbolcu, magazin basınında geniş yankı uyandırmıştı. Lüks hayatı seven ve idealleri doğrultusunda ilerleyen Barış Alper Yılmaz, dünya yıldızlarını da örnek alıyor. Bir modacı ile çalışan Yılmaz, son dönemde değişen tarzı ile de dikkatleri üzerine çekiyor. Cristiano Ronaldo, Mohamed Salah ve Vinicius Junior gibi isimleri kendine rol model alan Yılmaz, stilini de bu doğrultu da oluşturuyor.
PAHALI TARZ!
Barış Alper Yılmaz, tıpkı onlar gibi dünyaca ünlü markalardan alışveriş yapıyor. Hatta geçtiğimiz günlerde oynanan Galatasaray-Kasımpaşa maçının ardından koridorlarda rastlanan Yılmaz'ın tarzı 700 bin TL'ydi. Yılmaz; 400 bin TL'lik Bottega Veneta çantası, 100 bin TL değerindeki Prada ayakkabıları ve yine aynı markaya ait 200 bin TL değerindeki takım elbisesi ile dikkat çekti. Ekim ayında Galatasaray'la sözleşme yenileyen Yılmaz, bonuslarla birlikte yaklaşık 6 milyon Euro kazanıyor.
Haber: Gökhan Kaya