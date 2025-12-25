Okan Buruk ile Nihan Akkuş’tan sürpriz Paris tatili!

Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk ile Nihan Akkuş ile 2007'de evlenmiş, 2024'te boşanmıştı. Boşanmalarına rağmen yollarını tamamen ayırmayan Burak ve Akkuş, ekim ayında el ele görüntülenmişti. Okan Buruk ile Nihan Akkuş, oğulları Ali Yiğit Buruk ile birlikte yılbaşı tatili için Paris'e gitti. Akkuş, fotoğraflarına "Paris'teki aile" notunu düştü.

