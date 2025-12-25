Ebru Gündeş’ten Maslak'ta muhteşem açılış!
Ebru Gündeş, önceki gün Maslak’ta sahnedeydi. Fermuar detaylı yırtmaçlı elbisesi ile çok şık görünen Gündeş, “Senesini hatırlamıyorum ama sanki dün gibi ilk başladığım yıllar... Dizlerim titriyordu, bugün de o günlerdeki gibi heyecanlıyım” diyerek sevenlerine müthiş bir gece yaşattı.
Giriş Tarihi:
Ebru Gündeş, önceki gün Maslak'ta sahnedeydi. Fermuar detaylı yırtmaçlı elbisesi ile çok şık görünen Gündeş, "Senesini hatırlamıyorum ama sanki dün gibi ilk başladığım yıllar... Dizlerim titriyordu, bugün de o günlerdeki gibi heyecanlıyım" diyerek sevenlerine müthiş bir gece yaşattı.