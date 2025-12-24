Yılın Mimar Sinanları ödülleri sahiplerini buldu

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin oylarıyla belirlenen "Yılın Mimar Sinanları" ödülleri, önceki gün Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Sanat, televizyon ve müzik dünyasından birçok başarılı ismin katıldığı gece, renkli anlara sahne oldu. Gecede Sinan Akçıl ve Demet Akalın & Sefo, sahne performanslarıyla törene coşku kattı.

