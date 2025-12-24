Sanatçı Cenk Eren Playback tartışmalarına noktayı koydu!

Ünlü sanatçı Cenk Eren, önceki akşam Kozyatağı'nda sevenleriyle buluştu. Eren, yıllardır süren bitmek bilmeyen Playback tartışmaları için "Playback yapmak ne demek, bunu ayırmak lazım. Eğer bir salonda orkestranız varsa playback yapılmaz. Ama yurt dışında orkestrayı götürme şansı yoksa, sanatçı tek başına gidiyorsa bunu anlayabilirim" dedi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN