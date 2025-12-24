İrfan Can Kahveci oğlu ile birlikte İstinye'de poz verdi!
Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu İrfan Can Kahveci, önceki gün oğlu Can ile birlikte İstinye’deydi. Oğlu için alışveriş yapan başarılı futbolcu, muhabirlerin isteğini kırmayarak minik Can’la birlikte poz verdi. Keyifli halleriyle dikkat çeken Kahveci, kısa süren alışverişin ardından oradan ayrıldı.
