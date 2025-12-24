Hülya Avşar geçirdiği trafik kazasının ardından sevenlerini bilgilendirdi

Uzun bir aradan sonra ekranlara dönme kararı alan ünlü isim Hülya Avşar, atv'de yayınlanacak "Aynı Yağmur Altında" dizisiyle setlere geri döndü. Şimdilerde yeni rolü ile gündemde olan Hülya Avşar bugün kaza haberleriyle gündeme geldi. Avşar'ın 10 Ekim'de kutladığı 62'nci yaş gününde kendisine hediye olarak aldığı 10 milyon TL değerindeki otomobiliyle Tarabya Sahili'nde kaza yaptığı söylentileri yayıldı.

Avşar'ın fren yerine gaza basınca aracını duvara çarptığı bilgisi paylaşıldı. Hülya Avşar'dan konuya dair açıklama gecikmedi. Ünlü isim "Bugün haberlere konu olan kaza haberi yaklaşık 1,5 ay önce oldu. Gayet iyiyim. Merak edip arayan, soran ve mesaj atan herkese teşekkür ederim" şeklinde konuştu.