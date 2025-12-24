Hande Erçel aşkı doğruladı! Londra’da başlayan yakınlaşma magazini salladı

Hakan Sabancı ile ayrılığı sonrası Londra'ya giden Hande Erçel hakkında Onur Güvenatam'la aşk yaşadığı iddiaları çıkmıştı. İddiaya göre; Erçel ve Güvenatam'ın yakınlaşması Londra'da başladı. Erçel, İngilizce eğitimi ve iş planları için Londra'da bir süre kalırken Güvenatam ile tesadüf eseri havalimanındaki bekleme salonunda karşılaştı. Sohbet eden ikili, daha sonra ortak arkadaşlarla yemeğe de katılmış ve o günden sonra görüşmeye başladıkları konuşulmuştu. Aşk iddialarına havaalanında karşılaştığı muhabirlere verdiği, "Aslında üzerine konuşulacak bir durum yok. Daha çok yeni... Böyle şeyler kısmet" cevabıyla aşkı doğrulayan Erçel magazin gündemini sallamıştı.

'İKİSİNİ YAKIŞTIRDI'



Hande Erçel'in fenomen kardeşi Gamze Erçel, önceki gün Etiler'de görüntülendi. Onur Güvenatam'ın Gamze Erçel'in bir fotoğrafının altına yorum yaptığı iddiasına yanıt veren isim, "Sosyal medya kullanmıyor bildiğim kadarıyla" dedi. Gamze Erçel, kendisinin Onur Güvenatam'la daha hiç tanışmadığını söylerken kardeşi Hande Erçel için de, "Mutlu gözüküyor" ifadelerini kullandı.