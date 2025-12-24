Demet Şener, oğlu Ömer ile birlikte önceki gün İstinye'de objektiflere takıldı. Kısa süreli bir alışveriş turu yapan anne-oğul, uyumlarıyla dikkat çekti. Yılbaşı planları sorulan Şener, "Yılbaşında da beraberiz" diyerek ailece vakit geçireceklerinin sinyalini verdi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN