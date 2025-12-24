PODCAST CANLI YAYIN

Demet Şener ile oğlu yılbaşında beraberiz diyerek ailecek vakit geçireceklerini açıkladı

Demet Şener, oğlu Ömer ile birlikte önceki gün İstinye’de objektiflere takıldı. Kısa süreli bir alışveriş turu yapan anne-oğul, uyumlarıyla dikkat çekti. Yılbaşı planları sorulan Şener, “Yılbaşında da beraberiz” diyerek ailece vakit geçireceklerinin sinyalini verdi.

Kaynak Gazete
Giriş Tarihi:
Demet Şener ile oğlu yılbaşında beraberiz diyerek ailecek vakit geçireceklerini açıkladı

Demet Şener, oğlu Ömer ile birlikte önceki gün İstinye'de objektiflere takıldı. Kısa süreli bir alışveriş turu yapan anne-oğul, uyumlarıyla dikkat çekti. Yılbaşı planları sorulan Şener, "Yılbaşında da beraberiz" diyerek ailece vakit geçireceklerinin sinyalini verdi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
CANLI ANLATIM | Libya Genelkurmay Başkanını Muhammed el-Haddad'ı taşıyan jet Ankara'da düştü: Uçaktakiler hayatını kaybetti
Son dakika: 2026 asgari ücret belli oldu! Bakan Işıkhan net ve brüt asgari ücreti açıkladı
Casper
TAKVİM yazdı Kasım Garipoğlu'nun ozon planı suya düştü! Fenomenlerin suç maskesi sosyal medya
Libya heyetini taşıyan jet Ankara'da düştü! Yardıma koşan vatandaşlar: 'Doğal gaz dediler duyduk ki uçak düşmüş'
CHP'li İmamoğlu’nun göl manzaralı villasına yaptırdığı lüks dizaynın faturası ortaya çıktı
D&R
Güllü dosyasında şok ifadeler ortaya çıktı! "Sen öldürdün" mesajı atan Sultan'ın babası konuştu
Barış Alper Yılmaz Göktürk'ten 127 milyonluk ev aldı! Yanına Osimhen'i çağırdı...
Kadıköy'de söz Cerny'nin! Fenerbahçe - Beşiktaş: 1-2 | MAÇ SONUCU
Zamlı asgari ücret 28 bin 75 TL! İşte yeni staj, işsizlik, kıdem tazminatı, sosyal yardım ödemeleri
"Türkiye hazır" vurgusu! Başkan Erdoğan Lübnan Cumhurbaşkanı ile görüştü
Brüt 33 bin TL'yi geçti! 2026 asgari ücreti uzmanlar A Haber'de değerlendirdi: "İşverenler ellerini taşın altına gerçekten koysun"
Ela Rümeysa Cebeci'nin ek ifadesi ortaya çıktı: Satıcı değil kullanıcıyım | Sadettin Saran'la ilgili ne dedi?
Ekrem İmamoğlu’na fotoşok! Özgür Özel’den Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi’nde "aday benim" pozu
Epstein dosyalarında Trump bombası! Özel jetle sekiz uçuş
Kovid tahliyelerinde "deprem" revizesi: Kapsam dışı olacaklar!
İmralı Heyeti'nden peş peşe temaslar! Önce Adalet Bakanlığı sonra TBMM | Bakan Tunç'tan "yol haritası" mesajı
Uyuşturucu iddiasıyla gündeme geldi: İşte Sadettin Saran'ın o villası!
Galatasaray’ın transferdeki gizli hedefi ortaya çıktı! O yıldız şaşırtacak