Ayça Varlıer sahnedeki dansıyla fırtına gibi esti!

Dansı, müziği ve sahne hakimiyetiyle oyunculuğunu çok yönlü bir şova dönüştüren Ayça Varlıer, iki gün üst üste sahne alarak izleyenleri kendine hayran bıraktı. Ankara başlayan sahne maratonu, İstanbul'da zirveye ulaştı. Sahnedeki özgüveni, enerjisi ve iddialı performansıyla ayakta alkışlanan Varlıer, gecenin tek yıldızı oldu.

