Ünlü isimler Bahçelievler’de buluştu: Tatlıgil’in salonuna hayran kaldılar
Ünlü isimler Kenan Çoban, Onur Büyüktopçu, Nergis Kumbasar, Duygu Kumarki Hacıoğlu, Batuhan-Ezgi Çolak ve Ebo lakaplı İbrahim Tilaver, önceki gün Murat Tatlıgil’in Bahçelievler’deki güzellik salonu açılışında bir araya geldi. Kurdele kesiminden önce konuşan isimler, mekana hayran kaldıklarını dile getirdi.
