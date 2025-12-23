Rafet El Roman’dan sürpriz proje: 30 yıllık kariyerim reality şov oluyor

Pop müziğinin sevilen ismi Rafet El Roman, önceki akşam Kıbrıs'ta sahne aldı. Yeni projesiyle ilgili detayları da paylaşan El Roman, "Bir reality şov başlıyor. 30 yıllık kariyerim anlatılacak.Çocuklarım ve anneleri Tuğba Altıntop da projede olacak" dedi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN