Kahkahaya devam: Ketenpere serisi devam ediyor! Kadro göz doldurdu

2017 yılında sinema salonlarını kahkahaya boğan Ketenpere serisinin devam filmi Ketenpere Dalavere'de Kutsal Damacana serisinin oyuncuları Ersin Korkut ve Aslı Bekiroğlu yerlerini aldı. Başarılı oyuncu Gökhan Yıkılkan'ın da Korkut ve Bekiroğlu'na eşlik ettiği sahneler, şimdiden merak uyandırdı.

