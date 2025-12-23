Hafsanur Sancaktutan Harper’s BAZAAR kapağında

Genç kuşağın yükselen yıldızlarından Hafsanur Sancaktutan, Harper's BAZAAR Türkiye'nin Aralık sayısının kapağına konuk oldu. Soruları yanıtlayan oyuncu, rol aldığı projelerle ilgili olarak, "Hikâyelerini sadece oynayan değil; ruhunda yeniden yazan bir kadın. Kamera karşısında kırılganlığı oynamayı seviyorum'' dedi. Sosyal medya ile gerçek hayat arasında bilinçli bir denge kurduğunu belirten Hafsanur Sancaktutan, "Sosyal medyada her şeyi paylaşmıyorum. Paylaştıklarım hayatımın tamamı değil" diye konuştu.

