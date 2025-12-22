PODCAST CANLI YAYIN

Pikaba veda lüks araca merhaba

Magazin dünyasında başarı bazen kırmızı halıyla, bazen de anahtar değişimiyle kutlanır. Yakışıklı oyuncu Uğur Güneş de bu kez ikinci yolu seçenlerden. Yeni projesiyle adından sıkça söz ettirmeye başlayan Güneş, bu yoğun ve verimli dönemi kendine küçük ama oldukça dikkat çekici bir ödülle taçlandırmış.

Magazin dünyasında başarı bazen kırmızı halıyla, bazen de anahtar değişimiyle kutlanır. Yakışıklı oyuncu Uğur Güneş de bu kez ikinci yolu seçenlerden. Yeni projesiyle adından sıkça söz ettirmeye başlayan Güneş, bu yoğun ve verimli dönemi kendine küçük ama oldukça dikkat çekici bir ödülle taçlandırmış. Uzun süredir kullandığı 4x4 lüks pikabıyla yollarını ayıran oyuncu, tercihini son model lüks bir elektrikli binek araçtan yana kullanmış. Hem şehirli hem çevreci bu hamle, Güneş'in kariyerindeki yeni sayfaya da yakışıyor. Görünen o ki oyuncu, hem imajını hem de rotasını güncelliyor.

