Komşu ile Bebek’te kol kola semt turu

Oyuncu Aslı Bekiroğlu, geçtiğimiz gün Bebek'te bir beyefendiyle kol kola yürürken objektiflere takıldı. Bekiroğlu, muhabirlerin "Yeni sevgiliniz mi?" sorusuna esprili bir yanıt verdi. "Hayır, komşum. Kol kola girdik, semti turluyoruz" dedi. Nilperi Şahinkaya ile Baturalp Bekar arasındaki yakınlaşmada kendinin aracı olduğunu belirten Bekiroğlu, "Baturalp da komşum, Nilperi de. Aralarını ben yaptım" diye konuştu.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN