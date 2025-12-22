İyilik korosuna katıldı

Türk sinemasının 'Sultan' lakaplı efsane ismi Türkan Şoray, Mersin'de düzenlenen 'Türkan Şoray Film Müzikleri Konseri' ile hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. Kanun sanatçısı Ahmet Baran yönetimindeki 175 kişilik İyilik Korosu eşliğinde gerçekleşen etkinlik, iki bin kişilik salonu tamamen dolduran sanatseverlerden büyük ilgi gördü.

