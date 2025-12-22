PODCAST CANLI YAYIN

İnanamıyorum yazar oldum! 'Annem her şeyi yapıyordu bir kitap yazmadı'

Çağla Şikel, önceki gün yeni kitabı "Sen Hala Annenin Kızısın"ın İstinyePark D&R'da düzenlenen imza gününde duygu dolu anlar yaşadı. Şikel'e çocukları ile kız kardeşi sürpriz yaptı.

Kaynak Gazete
Giriş Tarihi:
İnanamıyorum yazar oldum! 'Annem her şeyi yapıyordu bir kitap yazmadı'

Çağla Şikel, önceki gün yeni kitabı "Sen Hala Annenin Kızısın"ın İstinyePark D&R'da düzenlenen imza gününde duygu dolu anlar yaşadı. Şikel'e çocukları ile kız kardeşi sürpriz yaptı. Basın mensuplarıyla bir araya gelen Çağla Şikel, "Ben zaten biraz sulu göz olarak, biraz fazla duygularını yoğun yaşayan birisiyim. Söz konusu çocuklarım, ailem ve bu kadar sevilmek olunca tartışmasız çok daha duygusal oluyorum. Çocuklarımın, ailemin ve sevenlerimin burada olması müthiş bir his. İlk kez yaşadığım bir heyecan benim de. Yazar değilim ama kendimi anlatabilme konusunda çok daha iyiyim. Yazmak kolay olmadı. Böyle bir dönemde bu kalabalığı görmek ve sevgiyi hissetmek, benim için karşılığı olmayan ve tarif edemeyeceğim bir his" dedi.

"İKİ SENE SÜRDÜ"

Şikel, kitabı yazmaya başladığı süreci de anlattı: "Kitap yazabileceğimi hiç sanmıyordum ama başardım. Kitabın her sayfasında kendi ruhum kendi cümlelerim olsun diye iki yıl uğraştım. 'Kitabı okumaya başladığımızda sanki sen bize okuyormuşsun gibi hissediyoruz' yorumu aldım. Benim için önemli olan buydu."

ÇOCUKLARDAN ANNELERİNE ÖVGÜ

Çocuklarının yanında olması da Çağla Şikel'i duygulandırdı. Oğlu Kuzey, "Henüz kitabı okuyamadık ama annem tüm içtenliği ile yazmıştır. Bundan hiç şüphem yok" dedi. Uzay ise, "Annem her şeyi yapıyordu, bir tek kitap yazmadığı kalmıştı onu da yaptı. Annem ile gurur duyuyorum. Eminim bu kitabı da her işte olduğu gibi kusursuz yazmıştır" dedi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Uyuşturucu ağında Mehmet Akif Ersoy'un zulası ortaya çıktı: Mutfak veya yatak odasından getiriyordu
2026 bütçesi TBMM'de kabul edildi! Başkan Erdoğan'dan "hayırlı olsun" mesajı
D&R
CHP’li İBB’de maaş vurgunu patladı! Yandaş kadrolara ödenen maaşlar dudak uçuklattı
Uyuşturucu soruşturmasında Cihan Şensözlü dahil 6 şüpheli tutuklandı
TBMM'de bütçe görüşmelerinde ortalık karıştı: Vekiller yumruk yumruğa birbirine saldırdı!
D&R
Cimbom tahtını geri aldı! Galatasaray - Kasımpaşa: 3-0 | MAÇ SONUCU
GKRY lideri EOKA'nın katliamını övdü! Türklere yapılan zulüm için 'kahramanlık' dedi!
Esad dönemi bitti harita değişti: Şara yönetimi haritadan Hatay’ı çıkardı
Milyoner'e damga vuran yarışmacı! 500 bin TL'lik soruyu açtırdı!
Bütçe mesaisinde son gün! TBMM'den kesitler: Dervişoğlu Bahçeli'nin ayağına gitti... Özgür Özel kimlerle tokalaştı?
Çanakkale'de "dur" ihtarına uymayan sürücü dehşet saçtı! Ters yönde cinayet gibi kaza: 5 ölü 1 yaralı
TAKVİM'de "millete giderim" demişti! Hasan Ufuk Çakır Mersin'de Özgür Özel ve Ağbaba'ya sert daldı: Mezarlıkta rakı içenlere lanet olsun
Güllü'nün kızı Tuğyan cezavindeki ilk gününü anlattı! Sultan Nur'a sitem Ferdi Aydın'a beddua: Tuğberk için ne dedi?
Hatay’da deprem konutları sahasında Murat Kurum'a dikkat çeken mesaj: "Şantiye şefi olarak sizinle gurur duyuyorum"
Emekliye ek zam! SSK ve Bağ-kur ile memurların artışı ne olacak? Tabloya bak zammı gör
Galatasaray'a Süper Lig'den 2 transfer! Golcü de bulundu
Sadettin Saran'ın savcılıkta verdiği ifade ortaya çıktı! "Ne HD rüyalar gördüm, bahçeden hemen toplayıp getir"
Oyunculuğu bırakıp şöhrete sırtını döndü! Hababam Sınıfı’nın Bozum Cahit’i şimdi ne yapıyor?