İnanamıyorum yazar oldum! 'Annem her şeyi yapıyordu bir kitap yazmadı'

Çağla Şikel, önceki gün yeni kitabı "Sen Hala Annenin Kızısın"ın İstinyePark D&R'da düzenlenen imza gününde duygu dolu anlar yaşadı. Şikel'e çocukları ile kız kardeşi sürpriz yaptı. Basın mensuplarıyla bir araya gelen Çağla Şikel, "Ben zaten biraz sulu göz olarak, biraz fazla duygularını yoğun yaşayan birisiyim. Söz konusu çocuklarım, ailem ve bu kadar sevilmek olunca tartışmasız çok daha duygusal oluyorum. Çocuklarımın, ailemin ve sevenlerimin burada olması müthiş bir his. İlk kez yaşadığım bir heyecan benim de. Yazar değilim ama kendimi anlatabilme konusunda çok daha iyiyim. Yazmak kolay olmadı. Böyle bir dönemde bu kalabalığı görmek ve sevgiyi hissetmek, benim için karşılığı olmayan ve tarif edemeyeceğim bir his" dedi.

"İKİ SENE SÜRDÜ"

Şikel, kitabı yazmaya başladığı süreci de anlattı: "Kitap yazabileceğimi hiç sanmıyordum ama başardım. Kitabın her sayfasında kendi ruhum kendi cümlelerim olsun diye iki yıl uğraştım. 'Kitabı okumaya başladığımızda sanki sen bize okuyormuşsun gibi hissediyoruz' yorumu aldım. Benim için önemli olan buydu."

ÇOCUKLARDAN ANNELERİNE ÖVGÜ

Çocuklarının yanında olması da Çağla Şikel'i duygulandırdı. Oğlu Kuzey, "Henüz kitabı okuyamadık ama annem tüm içtenliği ile yazmıştır. Bundan hiç şüphem yok" dedi. Uzay ise, "Annem her şeyi yapıyordu, bir tek kitap yazmadığı kalmıştı onu da yaptı. Annem ile gurur duyuyorum. Eminim bu kitabı da her işte olduğu gibi kusursuz yazmıştır" dedi.