'İlk defa biri bana bu soruyu sordu' 3 günde 10 bin km

Kıbrıs'ta hayranlarıyla buluşan Derya Uluğ, üç günde Eskişehir, İstanbul, Londra, tekrar İstanbul ve Kıbrıs seyahati yaptığını söyledi. "Toplamda kaç kilometre yol yaptınız?" sorusuna Uluğ, şu yanıtı verdi: "Vallahi Eskişehir-Londra arası kaç kilometredir bilmiyorum ama hesaplayalım. Sanırım ilk defa biri bana bunu soruyor. Herhâlde toplamda 10 bin kilometre yapmışızdır. Bu süre zarfında hiç yatak yüzü görmedik, hiç uyumadık. Sadece uçaklarda ve yollarda, oturarak uyuyabildik. Gerçekten üç günde 10 bin kilometre yol yapmışız."

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN