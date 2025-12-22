PODCAST CANLI YAYIN

Güzellik yarışmasını kamu spotuna döndürdü!

Türkiye güzeli Ceren Arslan, dünya güzellik yarışmasına gitti ama asıl maratonu dönüşte başladı. Yarışma sürecinde yaptığı günlük açıklamalar bir noktadan sonra bilgilendirme olmaktan çıkıp, kamu spotuna döndü.

Türkiye güzeli Ceren Arslan, dünya güzellik yarışmasına gitti ama asıl maratonu dönüşte başladı. Yarışma sürecinde yaptığı günlük açıklamalar bir noktadan sonra bilgilendirme olmaktan çıkıp, kamu spotuna döndü. Ceren Arslan, neredeyse hiçbir gala ve daveti kaçırmadan magazin sayfalarında boy göstermeye devam ederken, yarışma üzerinden ürettiği iddialarla da gündemi diri tutmayı başardı. Yarışma bitmiş olabilir ama anlatacakları bitmedi. Her mikrofon uzatıldığında konu bir şekilde yine aynı yere bağlandı. Aynı yarışma, aynı serzenişler, aynı vurgular. Bugüne kadar bu yarışmayı en yoğun kullanan isimlerden biri olduğu konusunda kimsenin itirazı yok. Öyle ki yarışma, Ceren Arslan için bir başarıdan çok bir kimliğe dönüştü. Türkiye güzeli olarak çıktığı yolda, kendisini tam anlamıyla bir magazin figürü haline getirdi. Bu bir strateji mi, alışkanlık mı bilinmez ama belli ki yarışma sahneden indi, Ceren Arslan magazinden inmedi.

