Dubai’den servetlik reklam teklifi: Çağatay Ulusoy’dan rekor ücret sonrası ege kaçamağı!

İki sezondur yer aldığı dizide bölüm başı 3.5 milyon TL kazanarak en çok ücret alan oyuncular arasına giren Çağatay Ulusoy, kulislerde konuşulanlara göre yoluna biraz mola vererek devam etmeye hazırlanıyor. Dizinin sürmesi istense de, iki sezonluk anlaşmasını uzatmak istemeyen Ulusoy'un tercihi bu kez setlerden uzaklaşmak olmuş. Şimdiden Göcek'te ev kiralayan, teknesini de Göcek'e demirleyen oyuncunun uzun bir süre Ege kıyılarında dinleneceği konuşuluyor. Yaz için herhangi bir projeye sıcak bakmadığı, enerjisini toparlamak istediği söyleniyor. Öte yandan Ulusoy'a Dubai'den 1 milyon dolarlık dikkat çekici bir iş teklifi geldiği, ancak henüz bu teklife "evet" demediği de gelen bilgiler arasında. Anlaşılan o ki Çağatay Ulusoy, bu yazı setlerde değil, deniz ve güneş eşliğinde geçirmeye kararlı.

