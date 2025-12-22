Aşıklar yakalandı! 'Planlamamıştık, öyle denk geldi'

Oyuncu Berk Atan ile Gökçe Akyıldız, önceki gün Paris'te geçirdikleri tatilin ardından İstanbul'a döndü. İstanbul Havalimanı'nda görüntülenen çiftin birlikte seyahat etmesiyle aşkları da gözler önüne serildi. Tatillerinin keyifli geçtiğini belirten Akyıldız, ilişkilerinin nasıl başladığına dair sorular üzerine, "Planlamamıştık, öyle denk geldi" diye konuştu.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN