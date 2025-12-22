10. yılında 10 kız çocuğuna burs verdi

PODCAST CANLI YAYIN

Sosyetenin tanınmış isimlerinden Süreyya Yalçın, hem yeni yaşını hem de eşi Ozan Baran'la evliliklerinin 10'uncu yılını bir davetle kutladı. Ozan Baran, İstanbul Nişantaşı'nda bir mekânı kapatarak yakın dostlarından oluşan 60 kişilik bir davete ev sahipliği yaptı. Gecenin en dikkat çeken detaylarından biri karşılıklı hediyelerdi. Ozan Baran, eşi Süreyya Yalçın'a aile değeri son derece yüksek, paha biçilemeyen özel bir yüzük armağan etti. Süreyya Yalçın ise evlilik yıldönümü hediyesi olarak, marka ismini yazamadığım dünyaca ünlü bir saat markasına ait, sınırlı sayıda üretilen ve değeri yaklaşık 2 milyon lira olan özel bir saat hediye etti. Ancak gecenin en anlamlı sürprizi lüks hediyelerin ötesindeydi. Süreyya Yalçın, evliliklerinin 10'uncu yılı anısına, bugüne kadar okuttuğu kız çocuklarına 10 kız çocuğu daha ekleyerek toplam 10 yeni burs verme kararı aldı. Şıklık, zarafet ve sosyal sorumluluğun bir araya geldiği bu özel gece, davetlilerin hafızasında uzun süre yer edecek türdendi.

