Telaşlı güzel gözlerden kayboldu

Başarılı oyuncu Cansu Tosun, önceki gün İstinye'de bir AVM'de görüntülendi. Kısa süreli bir alışveriş turu yapan Tosun, sade ama şık tarzı ve zarafetiyle dikkatleri üzerine çekti. Oldukça aceleci olduğu gözlenen ünlü oyuncu, alışverişini tamamladıktan sonra vakit kaybetmeden alışveriş merkezinden ayrıldı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN