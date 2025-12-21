PODCAST CANLI YAYIN

Ortadoğu'nun Shakira's Dubai’yi değil Hatay’ı seçti

Ortadoğu’nun yıldızı Lübnanlı şarkıcı Maya Diab, yılbaşı için Dubai’den aldığı astronomik teklifi reddedip Hatay İskenderun’da sahneye çıkmayı tercih etti. Diab’ı yılbaşında izlemek için Dubai’den rezervasyon yaptıranlar oldu.

Kaynak Gazete
Giriş Tarihi:
Ortadoğu'nun Shakira's Dubai’yi değil Hatay’ı seçti

Ortadoğu'nun Shakira'sı Maya Diab, yılbaşında Hatay'ın İskenderun ilçesinde sahneye çıkacak. Geçen hafta İstanbul'daki Günay Restoran'da İbrahim Tatlıses ile sahne alan Maya Diab'ın, birçok Arap ülkesinden ve özellikle Dubai'de ünlü bir kulüpten teklif almasına rağmen yılbaşında İskenderun'da Hataylıları eğlendirmeyi seçtiğini öğrendim. Üstelik Maya Diab'ın, Dubai'den aldığı teklifin çok çok altında bir ücretle İskenderun'dan bir otelin teklifini kabul ettiği bilgisini de aldım. Sebebi ise 28 Haziran'da İskenderun'da verdiği konserden çok memnun kalmasıymış. Çünkü o konserde, Hataylılar şarkılarına hep bir ağızdan eşlik etmiş. Bu arada, İskenderun'daki yılbaşı konseri için farklı Arap ülkelerinden ve de Dubai'den birçok rezervasyon yaptıran olmuş.

TÜRKİYE'Yİ ÇOK SEVİYOR

Oyunculuk ve televizyon sunuculuğundan sonra şarkıcı olan Lübnanlı şarkıcı Maya Diab, Arap ülkelerinde çok ünlü ve çok sevilen bir isim. Hatta fiziksel benzerliği, dansı ve tarzıyla Shakira'ya benzediği için 'Ortadoğu'nun Shakira'sı' deniyor. Arap Moda Konseyi tarafından 'Arap Dünyası Moda İkonu' da seçilen Diab'ın Instagram'da yaklaşık 16 milyon takipçisi var. Her fırsatta Türkiye'ye övgüler yağdıran Maya Diab bugünlerde sosyal medyadan sevenlerini İskenderun'a davet ediyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Emekliye ek zam! SSK ve Bağ-kur ile memurların artışı ne olacak? Tabloya bak zammı gör
Sadettin Saran'ın savcılıkta verdiği ifade ortaya çıktı! "Ne HD rüyalar gördüm, bahçeden hemen toplayıp getir"
D&R
Kıbrıs’ta Rum barbarlığı! Kanlı Noel'in tanıkları anlattı: "Anavatan olmasaydı başaramazdık"
YÖK'te köklü değişim! 3 yılda okulu bitirme imkanı... Öğrenci affı geliyor mu?
SDG entegrasyondan kaçtı! Özerklik ısrarını sürdürdü
Akkuyu’nun bataryaları için önemli adım! Yeni yol haritası... Dışa bağımlılık azalacak
CHP'li Özgür Özel’den skandal kıyaslama: Türkiye’yi Yunanistan’la vurdu!
Özel okullarda yüzde 100 burs fırsatı! Veliler nelere dikkat etmeli?
Sadettin Saran adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı! Ela Rümeysa Cebeci yeniden cezaevine gönderildi
Kartal'dan mutlu kapanış! Beşiktaş - Rizespor: 1-0 | MAÇ SONUCU
Donanmanın gurur günü! Başkan Erdoğan açıkladı: Kimsenin toprağında gözümüz yok
Ünlülere uyuşturucu operasyonu: Fatih Garipoğlu hakkında yakalama kararı
Güllü’yü keşfeden yapımcı konuştu: Ölümünden günler önce yardım istedi
AK Parti’den CHP Lideri Özel’e “FETÖ” Tepkisi
MİT Başkanı Kalın Hamas Heyeti ile Gazze ateşkesi ve barış sürecini görüştü
Zirveye dev adım! Eyüpspor - Fenerbahçe: 0-3 | MAÇ SONUCU
MSB'den SDG'ye uyarı: Gerekeni kimseye sormadan yaparız | Bakan Yaşar Güler açıkladı... Askerlik sistemine "aile" ayarı
Başörtüsünü aşağılamıştı: Fenomen Murat Övüç "halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçundan" tutuklandı
Anahtar kadınlarla şantaj ağı! Kenan Tekdağ Ela Rümeysa Cebeci'yi nasıl kullandı? Tanıktan Mehmet Akif Ersoy iddiası