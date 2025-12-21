Müjdeyi verdi! Seneye düğün var!

Hande Doğandemir, geçtiğimiz akşam bir davette boy gösterdi. Parmağındaki tektaş pırlanta ile dikkat çeken Doğandemir, "Düğün hazırlıkları var mı?" sorusu üzerine, "Hiçbir hazırlığımız yok. İkimiz de çok yoğun çalışıyoruz. Bir plan yapmadık ama inşallah önümüzdeki sene her şey yolunda giderse bir ara yapacağız" diyerek müjdeyi verdi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN