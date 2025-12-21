'Aynı Yağmur Altında'nın yıldızı Deniz Uğur Gazze'nin sesi oldu: Filistin'de yaşananlar ruhumu yıktı

A Para ekranlarında Sinan Özedincik ve Merve Yurtyapan'ın sunumuyla yayınlanan "Biz Bize"ye yakında ATV'de başlayacak olan "Aynı Yağmur Altında" dizisinin oyuncusu Deniz Uğur, konuk oldu.



Dizi hakkında konuşan Uğur, "Çok iddialı bir kadro kurdular. Ben de çok heyecanlıyım. İlk defa tesettürlü bir kadını oynayacağım. Daha önce oynadığım hiçbir role benzemiyor. 'Hümeyra' isimli bir kadın. Anne olması hasebiyle kendime çok yakın bulduğum bir karakter. Seyirciyle buluşmasını bekliyoruz. Üst üste aynı tarz karakterleri oynamamaya dikkat ediyorum. Ters köşe rollerim oldu ama bu bambaşka olacak benim" diyerek karakterini anlattı.

Kan ve gözyaşının dinmediği Filistin (AA) ARTIK YETER!

Dünyanın kanayan yarası Filistin'deki zulme de dikkat çeken Uğur, "Çok fazla savaş, kan ve gözyaşı var. Artık tükendik, yeter. Dünyanın bir yerinde birilerinin canı yanıyorsa o acı bize de mutlaka bulaşır. Filistin konusunda ses çıkarmak en kolayı, elimiz kolumuz bağlı hiçbir şey yapamıyoruz. Bu da insanda duygusal patlamaya sebep oluyor. Eğer empati yapıyorsanız, uykunuzun kaçmaması mümkün değil. 2 yıldır uyku düzenim kalmadı. Anneliğin verdiği yerden bakıyorum, o yüzden fazla içselleştirdim" ifadelerini kullandı.