Süreyya Yalçın’dan 40 kişilik özel parti!

Sosyetik güzel Süreyya Yalçın, önceki akşam Nişantaşı'na bir mekandaki bir mekanda doğum gününü hem de eşi Ozan Baran'la evliliklerinin 10. Yılını kutladı. Eşini sürpriz yapan Baran, mekanı kapatarak 40 kişilik bir parti düzenledi. Davetliler, gece boyunca keyifli anlar yaşarken çiftin mutluluğu adeta yüzlerinden okundu. Kutlamalar bununla da sınırlı kalmadı. Eğlence, gecenin ilerleyen saatlerinde Ortaköy'deki bir mekanada hız kesmeden devam etti. Yalçın ve Baran, dostlarıyla birlikte müzik ve dans eşliğinde bu özel günü doyasıya kutladı. Geceden geriye ise uzun süre konuşulacak, hafızalardan silinmeyecek anlar kaldı.