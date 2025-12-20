Şarkıcı Berkay üç aydır otelde kalıyor

Ünlü şarkıcı Berkay, önceki gün Tarabya'da konakladığı otele girerken objektiflere yansıdı. Muhabirlerle sohbet eden ve "Kral dairesinde mi kalıyorsunuz?" sorusuna esprili bir dille cevap veren ünlü şarkıcı, "Kendime ve aileme yetecek kadar bir odada kalıyorum. Çok rahatım ve mutluyum" dedi. Evini sattığını ve yeni bir ev aldığını söyleyen sanatçı, mevcut evinin tadilatta olması nedeniyle yaklaşık üç aydır otelde konakladığını dile getirdi.