Nilperi Şahinkaya ve sevgilisinden samimi açıklamalar

Nilperi Şahinkaya ve sevgilisi Baturalp Anar, önceki sabah Bebek'te yürüyüş yaparken görüntülendi. Şahinkaya, Aslı Bekiroğlu'nun "Onları ben tanıştırdım" cümleleri hakkında, "Bence şaka yaptı. Biz aynı mahallede oturuyoruz zaten, tanışıyorduk" dedi. Baturalp Anar, gazetecilerin "Nilperi hanımda sizi en çok ne etkiledi?" sorusuna, "Nilperi çok doğal ve inanılmaz temiz kalpli birisi. On numara beş yıldız" diyerek sevgilisini övdü.