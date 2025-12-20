Bülent Serttaş 18 kilo verdi, alışveriş keyfi arttı

Başarılı şarkıcı Bülent Serttaş, geçtiğimiz gün Zincirlikuyu'da bir AVM'de görüntülendi. Akşam saatlerinde geldiği AVM'de bir süre mağazaları dolaşıp alışveriş yapan başarılı şarkıcı, neşeli ve sempatik halleri ile beğeni topladı. Muhabirlerin fotoğraf isteğini geri çevirmeyerek objektiflere poz veren Serttaş "18 kilo verdim, artık gönül rahatlığıyla elbise alıyorum, terziyle işim bitti" dedi.