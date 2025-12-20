Bülent Serttaş 18 kilo verdi, alışveriş keyfi arttı
Zincirlikuyu’daki bir AVM’de görüntülenen Bülent Serttaş, verdiği kilolarla dikkat çekti. Ünlü şarkıcı, 18 kilo verdiğini söyleyerek artık terziye ihtiyaç duymadığını dile getirdi.
Giriş Tarihi:
Başarılı şarkıcı Bülent Serttaş, geçtiğimiz gün Zincirlikuyu'da bir AVM'de görüntülendi. Akşam saatlerinde geldiği AVM'de bir süre mağazaları dolaşıp alışveriş yapan başarılı şarkıcı, neşeli ve sempatik halleri ile beğeni topladı. Muhabirlerin fotoğraf isteğini geri çevirmeyerek objektiflere poz veren Serttaş "18 kilo verdim, artık gönül rahatlığıyla elbise alıyorum, terziyle işim bitti" dedi.