Ata Demirer Sahnelere dönüyor

Son dönemde verdiği kilolarla adından söz ettiren Ata Demirer, önceki gün İstinye'deydi. Öğle saatlerinde alışveriş turu yapan ünlü komedyen, muhabirlerin sorularını yanıtlamayı da ihmal etmedi. Yeni yılda gösterilerine yeniden başlayacağını söyleyen Demirer, heyecanını gizleyemeyerek, "Yeni yılda gösterilerim tekrar başlıyor, ben de çok heyecanlıyım. Yeni yıl sağlık, huzur ve mutluluk getirsin" dedi