Yasemin Yürük Bebek'te yürüyüş yaparken objektiflere yansıdı

Eski 'Hepsi' grubunun sevilen ismi Yasemin Yürük, önceki gün Bebek'te yürüyüş yaparken objektiflere yansıdı. Muhabirlerin kendisine seslenmesi üzerine şaşkınlığını gizleyemeyen Yürük, "Beni bu halimle nasıl tanıdınız?" diyerek gülümsetti. Sokak hayvanlarına verdiği destekle bilinen Yürük, bu konuda gelen sorular üzerine duygusal anlar yaşadı. Yürük, "İki tane evlat edindim, çok güzeller. Ben bulduğumda ikisi de hastaydı, iki kardeşlerdi... Kıyamadım" dedi.

