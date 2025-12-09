PODCAST CANLI YAYIN

“Her Şeyin Başı Merkür” Bakü galasında büyük ilgi gördü!

Başrollerini Sinem Kobal ve Alp Navruz’un paylaştığı “Her Şeyin Başı Merkür” filminin Azerbaycan galası yapıldı. Kobal, kırmızı halıda Azerbaycanlı hayranlarından büyük ilgi gördü

Kaynak Gazete
Giriş Tarihi:
"Her Şeyin Başı Merkür" filminin Azerbaycan galası, Bakü'nün en prestijli sinema mekânlarından Park Sinema'da yoğun katılımla gerçekleştirildi. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Azerbaycan Cumhuriyeti Kültür Bakan Yardımcısı Saadet Yusifova, Türkiye Sinema Genel Müdürü Birol Güven, Azerbaycan Cumhuriyeti Film Ajansı Genel Müdür Yardımcısı Qurban Primov ve davetlilerin katılımıyla gerçekleşen galada basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Kobal, filmin hem Türkiye'de hem de uluslararası alanda gördüğü ilgiden duyduğu mutluluğu dile getirdi. Kobal, "Bakü'de olmak ve böyle coşkulu bir seyirciyle buluşmak benim için büyük bir mutluluk. Burada hissettiğim sıcaklık unutulmaz" dedi.

