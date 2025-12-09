Ajda Pekkan ilerleyen yaşına rağmen markaları peşinden koşturuyor!

Süperstar Ajda Pekkan, 80 yaşında reklam yıldızı oldu. Bir çikolata markası için ekran karşısına geçen Pekkan, 38 saniyelik reklam için tam 40 milyon TL aldı.

Ajda Pekkan (İnstagram)

MARKALARI PEŞİNDEN KOŞTURUYOR

Türkiye'nin 'Süperstar' lakaplı sanatçısı Ajda Pekkan, yıllara meydan okuyan enerjisi ve duruşuyla magazin dünyasının ilgi odağı olmaya devam ediyor. 70'li yıllardan beri 'Süperstar' olarak anılan Pekkan, hayatının her noktasında çağa ayak uyduruyor ve 50 yılı aşkın süredir popülerliğini koruyor. İlerleyen yaşına rağmen hala sahnede fırtınalar estiren Pekkan, markaları da peşinden koşturuyor.

Ajda Pekkan (AA)

SANİYEDE 1 MİLYON TL...

80 yaşına gelmesine rağmen sahnedeki fit halleriyle tozunu dumana katan Pekkan, son olarak bir çikolata markası ile iş birliğine imza attı. 40 milyon TL gibi yüksek bir rakama imza atan Ajda Pekkan, yaptığı bu reklam anlaşması ile son dönemin yıldız oyuncuları ve şarkıcılarını da geride bıraktı. 38 saniyelik reklam filmi için 40 milyon TL'yi cebine koyan Pekkan, her bir saniye için 1 milyon TL'den fazla para kazanmış oldu.

Ajda Pekkan (AA)

Pekkan, reklam filminde 90'lar, 2000'ler ve günümüz olmak üzere üç farklı dönemle izleyici karşısına çıktı.